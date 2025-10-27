Juventus esonerato Igor Tudor | fatale la sconfitta con la Lazio

Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus. Si attende soltanto l'annuncio ufficiale, ma la decisione è già stata comunicata al tecnico croato. Troppe le tre sconfitte consecutive (l'ultima ieri sera in casa della Lazio, dopo le trasferte di Como e quella in Champions League contro il Real Madrid). Evidente la necessità di cambiare con otto partite di fila senza vincere, le ultime quattro delle quali senza realizzare neanche un gol. Insomma non si poteva continuare così. Per la sua sostituzione si va verso la soluzione interna, con Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, in pole per la gara di mercoledì contro l'Udinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

