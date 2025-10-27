L’allenatore della Juventus Igor Tudor è stato esonerato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’esonero del tecnico croato è ormai deciso e l’annuncio ufficiale da parte della società bianconera è atteso a breve. Il destino dell’allenatore era appeso a un filo già da diversi giorni.E’ stata la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio — la terza . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Juventus, esonerato Igor Tudor: fatale il ko con la Lazio