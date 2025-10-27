Juventus | ennesima sconfitta

Un errore fatale Lazio e Juventus si sono sfidate il 26 ottobre 2025 all’Olimpico per l’8ª giornata di Serie A, con i biancocelesti vincenti 1-0. Il gol decisivo è arrivato al 9’: sponda sbagliata di Jonathan David, Cataldi serve Toma Basic che, con deviazione di Gatti, supera Perin. La squadra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

