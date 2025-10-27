Juventus dopo Allegri il vuoto tecnico e societario | Tudor l’ultimo esonero di un lento declino bianconero

Forse il problema non era Allegri e, forse, qualcuno deve le scuse al tecnico livornese. In 128 anni di storia mai la Juventus aveva vissuto un simile periodo. I tifosi bianconeri stanno assistendo a un lungo e lento declino bianconero. Dal primo addio di Massimiliano Allegri, avvenuto nel 2019, dopo la vittoria del suo 5 scudetto di fila, i bianconeri hanno esonerato tutti gli allenatori che si sono susseguiti nel corso di queste stagioni. Il dato sorprendente è che, ad eccezione del livornese, tutti sono durati solamente una stagione sulla panchina bianconera. Solo l’Allegri bis è durato per tre stagioni, dal 2021 al 2024, salvo poi virare prima sulla gestione Thiago Motta e in seguito su Tudor, esonerato quest’oggi dopo la sconfitta contro la Lazio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

