Juventus dopo Allegri il vuoto tecnico e societario | Tudor l’ultimo esonero di un lento declino bianconero

Stilejuventus.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forse il problema non era Allegri e, forse, qualcuno deve le scuse al tecnico livornese. In 128 anni di storia mai la Juventus aveva vissuto un simile periodo. I tifosi bianconeri stanno assistendo a un lungo e lento declino bianconero. Dal primo addio di Massimiliano Allegri, avvenuto nel 2019, dopo la vittoria del suo 5 scudetto di fila, i bianconeri hanno esonerato tutti gli allenatori che si sono susseguiti nel corso di queste stagioni. Il dato sorprendente è che, ad eccezione del livornese, tutti sono durati solamente una stagione sulla panchina bianconera. Solo l’Allegri bis è durato per tre stagioni, dal 2021 al 2024, salvo poi virare prima sulla gestione Thiago Motta e in seguito su Tudor, esonerato quest’oggi dopo la sconfitta contro la Lazio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

juventus dopo allegri il vuoto tecnico e societario tudor l8217ultimo esonero di un lento declino bianconero

© Stilejuventus.com - Juventus, dopo Allegri il vuoto tecnico e societario: Tudor l’ultimo esonero di un lento declino bianconero

Scopri altri approfondimenti

juventus dopo allegri vuotoTudor, l'ultimo della lista: da Allegri a Motta, tutti gli esoneri Juve a stagione in corso - Il croato lascia la panchina in corso d'opera: un evento che si è verificato altre 8 volte nella storia bianconera ... Scrive msn.com

juventus dopo allegri vuotoBeccantini: “Dopo Cristiano Ronaldo, deserto in zona gol per la Juventus" - Il collega Beccantini su Corsport: "Dopo Cristiano Ronaldo, deserto in zona gol per la Juventus" Da quando Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus, la squadra ha sofferto un grave ... Segnala tuttojuve.com

Juventus, allarme Tudor: “Finirà come Allegri e Thiago Motta” - La Juventus prosegue in un avvio di stagione che è stato abbastanza positivo, ma per il quale si attendono conferme. Segnala calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Dopo Allegri Vuoto