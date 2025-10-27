Juventus-Del Piero cosa è successo poco prima dell' esonero di Igor Tudor
È ufficiale: Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus. La notizia, anticipata da Sky Sport, è arrivata lunedì mattina dopo ore di riflessioni a Torino. Il tecnico croato paga un rendimento disastroso, fatto di otto gare senza vittorie e tre sconfitte consecutive, l’ultima all’Olimpico contro la sua ex Lazio. La società ha deciso di voltare pagina, chiudendo un’esperienza breve e tormentata, nella speranza di dare una scossa a una squadra in evidente difficoltà tecnica e mentale. Fatale anche il rapporto non eccellente tra l’allenatore e il d.s. Damien Comolli. Mercoledì contro l’Udinese in panchina non ci sarà Tudor ma Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
