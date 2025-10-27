Juventus con Tudor sono tre esoneri in tre anni In 52 anni ce ne erano stati solo due
Il primo esonero della stagione 202526 arriva da Torino, sponda Juventus, dove l’allenatore croato Igor Tudor è stato sollevato dall’incarico all’indomani della terza sconfitta consecutiva (e otto gare di fila senza vittorie tra campionato e Champions League). Per la Juve trattasi del terzo cambio di allenatore consecutivo a stagione in corso, dal momento che lo scorso anno, fu proprio lo stesso Tudor a subentrare in corsa, dopo ventinove giornate di campionato, in luogo dell’esonerato Thiago Motta, mentre nella stagione precedente ad essere sollevato anzitempo dall’incarico fu Massimiliano Allegri, esonerato dopo trentasei giornate di campionato e dopo aver conquistato la Coppa Italia (anche se in quel caso l’esonero non fu cagionato dai risultati sportivi bensì per questioni disciplinari, a seguito della famigerata sfuriata che l’allenatore livornese ebbe nei confronti dell’allora direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli dopo la succitata vittoria in finale di Coppa Italia). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
