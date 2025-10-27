Juventus cambio in panchina | Brambilla guida subito la squadra In corsa per il dopo-Tudor | Spalletti in cima poi Mancini e Palladino

La Juventus ha sollevato Igor Tudor dall’incarico. In attesa della scelta definitiva, Massimo Brambilla – tecnico della Juventus Next Gen – siederà subito in panchina nel turno infrasettimanale. È la soluzione interna individuata per traghettare la squadra mentre la dirigenza chiude il dossier sul nuovo allenatore. Chi c’è (subito) in panchina. Brambilla conosce a fondo il vivaio bianconero e diversi profili già integrati in prima squadra: da lui ci si attende una gestione pragmatica e un paio di accorgimenti immediati – pressione più coordinata sulla prima costruzione avversaria e qualche minuto in più a chi esce dalla Next Gen – senza stravolgere i principi di base. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Juventus, cambio in panchina: Brambilla guida subito la squadra. In corsa per il dopo-Tudor: Spalletti in cima, poi Mancini e Palladino

Contenuti che potrebbero interessarti

Corriere della Sera. . La Juventus ha esonerato Igor Tudor. Il club bianconero ha optato per il cambio immediato dopo la sconfitta contro la Lazio, la terza di fila fra campionato e coppa: «Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’in - facebook.com Vai su Facebook

#Tudor paga l'ennesimo mercato illogico della #Juventus che, salvo miracoli, porterà al cambio in panchina: #Spalletti in pole - X Vai su X

Juventus, esonerato Tudor: Brambilla in panchina contro l’Udinese, poi il casting per il nuovo allenatore - Brambilla guida i bianconeri contro l’Udinese in attesa del nuovo allenatore. Lo riporta atomheartmagazine.com

Massimo Brambilla, chi è nuovo allenatore (ad interim) della Juventus - Yildiz, Bastoni, Huijsen: quanti talenti lanciati e allenati - Cinquantadue anni, Massimo Brambilla è nato a Vimercate, in provincia di Monza, il 4 marzo 1973 e, come detto attualmente è l'allenatore della Juventus Next Gen, la squadra bianconera che milita nel ... Riporta affaritaliani.it

La Juventus esonera Tudor, in panchina Brambilla - Il club bianconero ha optato per il cambio immediato dopo la sconfitta contro la Lazio, la terza di fila fra campionato e la quarta partita consecutiva senza segna ... Riporta tg.la7.it