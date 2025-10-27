Juventus Cambiaso bocciato da Tudor | un tempo da dimenticare e pagelle impietose
È durata solo un tempo la partita di Andrea Cambiaso contro la Lazio, ma è bastato per scatenare la furia di Igor Tudor. L’esterno bianconero è stato sostituito all’intervallo, dopo 45 minuti opachi e privi di intensità, in una gara che ha messo a nudo tutti i limiti della Juventus. Fin dai primi minuti, il tecnico croato è apparso infastidito dall’atteggiamento del suo giocatore, soprattutto in fase di non possesso. Tudor chiedeva pressing e coperture rapide, ma Cambiaso è apparso passivo e poco concentrato, sbagliando anche movimenti semplici. Il cambio con Kostic, arrivato al termine del primo tempo, è sembrato più una punizione che una scelta tattica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Giovanni Bia, #Cambiaso’s agent, Stile TV: “He’s a bit like #Maldini, #Cambiaso is so extraordinary that he always makes himself available to #Juventus, even though #Juventus often doesn’t let him play in his position.” - facebook.com Vai su Facebook
L’agente di #Cambiaso (Giovanni Bia) a Stile TV: “#Guardiola lo voleva al #ManchesterCity. È un po’ come #Maldini, #Cambiaso è talmente straordinario che si mette sempre a disposizione della #Juventus, nonostante spesso la #Juve non lo faccia giocare n - X Vai su X
Juve e Tudor: bocciati! All'Olimpico vince la Lazio 1-0 - David disastroso, squadra poco ordinata, errori: i bianconeri escono dall'Olimpico con la terza sconfitta di fila. Come scrive rainews.it
Juventus, il ko con la Lazio scatena i tifosi: disastro Tudor, putiferio su David, Cambiaso, Koop e Locatelli - Juventus, il terzo ko di fila scatena i tifosi bianconeri: disastro Tudor di cui si invoca l'esonero, putiferio su David, Cambiaso, Koop e Locatelli. Scrive sport.virgilio.it
Lazio-Juventus, Tudor arrabbiato con Cambiaso: il motivo - Inizio in salita per la Juventus all'Olimpico contro la Lazio, con i biancocelesti che vanno in ... Scrive ilbianconero.com