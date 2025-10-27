È durata solo un tempo la partita di Andrea Cambiaso contro la Lazio, ma è bastato per scatenare la furia di Igor Tudor. L’esterno bianconero è stato sostituito all’intervallo, dopo 45 minuti opachi e privi di intensità, in una gara che ha messo a nudo tutti i limiti della Juventus. Fin dai primi minuti, il tecnico croato è apparso infastidito dall’atteggiamento del suo giocatore, soprattutto in fase di non possesso. Tudor chiedeva pressing e coperture rapide, ma Cambiaso è apparso passivo e poco concentrato, sbagliando anche movimenti semplici. Il cambio con Kostic, arrivato al termine del primo tempo, è sembrato più una punizione che una scelta tattica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Cambiaso bocciato da Tudor: un tempo da dimenticare e pagelle impietose