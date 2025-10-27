Juventus caccia al nuovo allenatore | Spalletti in pole Mancini e Palladino le altre opzioni
Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus. Tanti i nomi in lista per il suo possibile successore, da Spalletti e Mancini, alle opzioni internazionali. La Juventus cerca il nuovo allenatore, i possibili nomi italiani e non. Sky Sport scrive: La prima scelta della Juventus per sostituire l’esonerato Igor Tudor è Luciano Spalletti. In questi minuti la società bianconera cercherà di approfondire la pista che potrebbe portare l’ex ct della nazionale italiana a Torino. Nicolò Schira, però, approfondisce su X: Luciano Spalletti e Roberto Mancini piacciono da tempo alla Juventus, ma sono tecnici da progetto e chiedono garanzie contrattuali (accordo almeno fino al 2027) e rinforzi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
