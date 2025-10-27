Juventus Buffon | Spalletti uomo giusto per la Juve

Elogi a Spalletti Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, ha espresso un giudizio netto su Luciano Spalletti come possibile allenatore della Juventus durante la cerimonia del Centenario del Corriere dello Sport al Teatro San Carlo di Napoli il 27 ottobre 2025, come riporta anche Corriere dello Sport. “Spalletti è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Buffon: “Spalletti uomo giusto per la Juve.”

News recenti che potrebbero piacerti

La condotta omertosa di Chiellini, Buffon e Bonucci nel racconto dei magistrati: a protezione della Juventus che non avrebbe potuto iscriversi al campionato e non avrebbe potuto restare in Borsa A due anni dal patteggiamento farsa FIGC-Juve, Chiellini è oggi - X Vai su X

Dopo Buffon e Trezeguet Anche Capello torna a rivendicare gli scudetti #Juventus - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti Juventus, Buffon “vota” per lui: «È l’uomo migliore per piazze ambiziose. Sarebbe una scelta più che giusta». Parole importanti della Leggenda bianconera! - Spalletti Juventus, Buffon ha commentato così la possibilità di vedere il tecnico toscano sulla panchina bianconera per sostituire l’esonerato Tudor Intervenuto alla cerimonia conclusiva per il Centen ... Come scrive juventusnews24.com

Buffon: "Spalletti è l'uomo ideale per la Juventus. VAR? Va utilizzato meglio e in modo uniforme" - Il capo delegazione della Nazionale, che ha avuto modo di lavorare con l'ormai ex ct, si è espresso così sulla sua possibilità di accasarsi in bianconero al posto di Tudor ... Si legge su msn.com

Juventus, Buffon: "Spalletti il profilo giusto per chi vuole avere ambizione". VIDEO - Gianluigi Buffon ha parlato a Sky al margine dell'evento "Il talk a teatro", in corso al Teatro San Carlo di Napoli per celebrare la chiusura del centenario del Corriere dello Sport- Da sport.sky.it