Juve Udinese non ci sarà la conferenza pre-partita di mister Brambilla | la scelta del club dopo l’esonero di Tudor

Juve Udinese, non ci sarà la conferenza pre-partita di mister Brambilla: tutti i dettagli in vista del match di Serie A. La Juventus sceglie la linea del silenzio. Dopo il terremoto che ha portato all’esonero di Igor Tudor, la società ha deciso di annullare la consueta conferenza stampa della vigilia. Come riportato da Sky Sport, Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen promosso alla guida della prima squadra, domani non parlerà ai media prima della sfida di campionato contro l’Udinese. Una decisione forte, che testimonia il momento di caos e di profonda riflessione che sta vivendo il club bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Udinese, non ci sarà la conferenza pre-partita di mister Brambilla: la scelta del club dopo l’esonero di Tudor

Altre letture consigliate

L'avvicendamento si è alla fine verificato. Favorito #Brambilla (fonte Sky) per il match con l' #Udinese. In casa #Juve ora saranno momenti di vera riflessione. Da sciogliere il nodo legato al contratto: le scelte fino a giugno più opzione sono #Palladino (con - X Vai su X

Dopo le sconfitte contro Udinese e Juventus, l’Inter ha perso anche contro il Napoli: per la squadra di Chivu si tratta del 3° ko in questa Serie A. Negli ultimi 50 anni, solo la Juventus di Massimiliano Allegri nella stagione 2015/16 ha vinto lo Scudetto dopo aver - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Udinese, domani non ci sarà la conferenza pre partita di Brambilla - Dopo la sconfitta contro la Lazio, la Juventus scenderà in campo mercoledì sera allo Stadium contro l'Udinese. Segnala tuttojuve.com

Qui Udinese - Martedì la conferenza stampa di Runjaic: ecco quando parlerà il tecnico dei friulani - 2 e adesso i bianconeri stanno già pensando al turno infrasettimanale che li vedrà di scena a Torino nel match con la Juventus. Riporta tuttojuve.com

News Udinese – Torna la conferenza stampa infrasettimanale! Data e orari - I tempi sono stretti, il campionato corre verso il nuovo turno infrasettimanale e mister Kosta Runjaic tornerà presto in conferenza stampa ... Lo riporta msn.com