Juve Udinese non ci sarà la conferenza pre-partita di mister Brambilla | la scelta del club dopo l’esonero di Tudor

Juve Udinese, non ci sarà la conferenza pre-partita di mister Brambilla: tutti i dettagli in vista del match di Serie A. La Juventus sceglie la linea del silenzio. Dopo il terremoto che ha portato all’esonero di Igor Tudor, la società ha deciso di annullare la consueta conferenza stampa della vigilia. Come riportato da Sky Sport, Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen promosso alla guida della prima squadra, domani non parlerà ai media prima della sfida di campionato contro l’Udinese. Una decisione forte, che testimonia il momento di caos e di profonda riflessione che sta vivendo il club bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

