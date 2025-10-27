Juve tutto su Spalletti per il post Tudor | sul piatto un contratto fino a giugno con obbligo di rinnovo in caso di qualificazione Champions
Il nuovo corso della Juventus potrebbe essere targato Luciano Spalletti. Potrebbe, perché l’ex ct è il candidato numero 1 a diventare il nuovo allenatore bianconero, post esonero di Igor Tudor. Ma tra i desideri e l’ufficialità ci sono di mezzo le firme. E soprattutto i dettagli. Quelli che in queste ore sono già stati in parte discussi e che saranno oggetto di ulteriori discussioni anche nella giornata di domani. La trattativa tra le parti entra insomma nel vivo. Ed è tutta da conoscere. I dettagli I contatti che si sono tenuti nella giornata di oggi, lunedì 27 ottobre, sono stati senza dubbio positivi: telefonate, call, appuntamenti telefonici per capire meglio come procedere e se soprattutto ci fosse da parte di Spalletti la disponibilità a prendere in corsa una Juventus ferita ma tutta intenzionata a rilanciare la propria stagione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
