Juve Tudor esonerato | scelto il sostituto del tecnico bianconero
La società bianconera ha preso una decisione definitiva sul tecnico Igor Tudor: a breve l’annuncio ufficiale The end, fine dei giochi: Igor Tudor non sarà più il tecnico della Juventus. Il club bianconero ha deciso di esonerare il tecnico, che lo scorso anno aveva sostituito Thiago Motta sulla panchina del club torinese. Decisiva è stata la sconfitta sul campo della Lazio, la terza nelle ultime tre gare. I bianconeri, dodici punti in classifica, sono reduci da un periodo negativo. Dieci vittorie, otto pareggi e sei sconfitti: questi i numeri di Tudor sulla panchina bianconera. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
