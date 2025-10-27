Juve spogliatoio diviso? Il retroscena di Cosatti su quello che era il rapporto tra i calciatori e Tudor
Juve, spogliatoio diviso? Il retroscena di Cosatti e l’analisi sul rapporto che c’era tra i bianconeri e l’allenatore. La Juventus ha voltato pagina. L’esonero di Igor Tudor, arrivato dopo una striscia disastrosa di otto partite senza vittorie (tre sconfitte consecutive), ha chiuso un capitolo breve e turbolento. Ma se la squadra è apparsa in “confusione totale”, senza gioco e senza identità, la colpa è stata di una frattura con lo spogliatoio? Secondo l’inviato di Sky Sport, Francesco Cosatti, la situazione era molto diversa da un ammutinamento: il tecnico ha pagato i risultati e l’incapacità di trovare una soluzione tattica, non un tradimento del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
