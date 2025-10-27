Week end pessimo per gli arbitri: dal rigore concesso al Napoli a quello non dato a Conceicao. Tutti i casi di moviola in Serie A L’ottava giornata del campionato di Serie A verrà ricordata come una delle peggiori dal punto di vista arbitrale. Tantissimi gli errori che hanno condizionato le partite, a cominciare dal posticipo tra Lazio e Juventus. Già ammonito, McKennie ferma Guendouzi con una spinta da dietro interrompendo una promettente azione da gol: sarebbe secondo giallo ed espulsione, ma Colombo non fischia nemmeno il fallo e il Var non può intervenire. Il fallo di McKennie su Guendouzi (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Juve, Inter, Milan: quante sviste arbitrali! Errore gravissimo al Var e nessuno ne parla