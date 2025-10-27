Juve esonerato Tudor! Si attende l' ufficialità Brambilla sostituto ad interim
Il tecnico croato paga le tre sconfitte di fila e oltre un mese senza vincere. Per la sostituzione in pole Massimo Brambilla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tudor: "Paura di essere esonerato? Zero”. Sul paragone Yildiz-Del Piero, Zhegrova e Lazio-Juve... - facebook.com Vai su Facebook
?#Juve, #Tudor ha parlato da allenatore esonerato: parole in fuorigioco ma è il campo che conta Il commento del direttore @guido_vaciago - X Vai su X
Juve, esonerato Tudor. Si attende l'ufficialità, l'ex Parma Brambilla sostituto ad interim - La decisione, di cui manca ancora l’ufficialità, sarebbe stata presa dopo la nuova sconfitta ieri sera contro la Lazio. gazzettadiparma.it scrive
La Juventus esonera Tudor! - Dopo il KO con la Lazio, la Juventus ha deciso di chiudere con l’esonero l’esperienza di Igor Tudor sulla panchina. Come scrive generationsport.it
Calcio, la Juventus ha deciso l'esonero di Tudor - La sconfitta con la Lazio all'Olimpico è stata fatale per l'allenatore della Juventus Igor Tudor. Come scrive iltempo.it