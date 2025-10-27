Juve esonerato Tudor! Decisione già comunicata al tecnico si attende l' ufficialità

Gazzetta.it | 27 ott 2025

Il tecnico croato paga le tre sconfitte di fila e oltre un mese senza vincere. Per la sostituzione in pole Massimo Brambilla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, esonerato Tudor! Decisione già comunicata al tecnico, si attende l'ufficialità

