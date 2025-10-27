Juve è già addio | Tudor sollevato dall’incarico dopo tre mesi

Si chiude dopo soli tre mesi l’era di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. La società bianconera ha ufficializzato oggi l’esonero dell’allenatore croato e del suo intero staff tecnico, affidando la guida temporanea della prima squadra a Massimiliano Brambilla, che siederà in panchina già nella prossima sfida casalinga contro l’Udinese. Una separazione annunciata, giunta al termine di una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative, nonostante i ringraziamenti formali della società per la “professionalità e la dedizione” dimostrate. La decisione, sebbene ampiamente anticipata dalle voci di corridoio, è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa sul sito del club. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

