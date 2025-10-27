Juve e esonero Tudor Moggi | Squadra è malata grave allenatore è vittima

(Adnkronos) – “Io fossi un allenatore non accetterei la panchina della Juventus”. Luciano Moggi è categorico sulla crisi della Juventus, che ha appena esonerato l’allenatore Igor Tudor e si prepara ad affrontare l’ennesima rivoluzione tecnica. “In questo momento la Juventus è una malata grave e non si vede chi la possa curare. Io non voglio dare colpe a nessuno, mi limito a vedere che questa squadra fatica a segnare e invece subisce molto. I reparti sono scollegati, il centrocampo inesistente. Da fuori si vede una squadra costruita male”, dice l’ex direttore generale bianconero all’Adnkronos. “Io fossi un allenatore non accetterei la panchina della Juventus, Tudor l’ha accettata a marzo perché è innamorato del club che gli ha dato tanto da giocatore -sottolinea Moggi-. 🔗 Leggi su Seriea24.it

