Juve dopo Tudor scatta il toto-allenatore | tutti i nomi in corsa per la panchina bianconera Il probabile? Lui!

La Juventus ha deciso di voltare pagina. L’esonero di Igor Tudor, arrivato dopo settimane di risultati deludenti e un digiuno di gol che ha toccato i 400 minuti, segna un punto di svolta in una stagione già segnata dalla tensione. La squadra, affidata provvisoriamente a Massimo Brambilla, dovrà presto ritrovare una guida stabile: la società vuole ripartire in fretta, ma senza ripetere gli errori del passato. E così, mentre i dirigenti discutono profili e scenari, tra tifosi e addetti ai lavori è già esploso il toto-allenatore. La sensazione è che il club voglia scegliere un tecnico libero da vincoli contrattuali, capace di restituire identità e motivazione a un gruppo sfiduciato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Juve, dopo Tudor scatta il toto-allenatore: tutti i nomi in corsa per la panchina bianconera. Il probabile? Lui!

