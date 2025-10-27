Juve da Spalletti a Motta passando per Palladino | i possibili sostituti di Tudor

Torino, 27 ottobre 2025 – Per definire la momentanea crisi della Juventus occorre partire dai numeri. Sono eloquenti. Otto partite senza vittorie (cinque pari e tre sconfitte), striscia più lunga a digiuno dal 2009, c’era Claudio Ranieri, e ben 394 minuti di gioco senza gol segnati. Eguagliato anche il record poco edificante di Gigi Maifredi nel 1991. Insomma, tre sconfitte in fila in cui non ha funzionato nulla, partendo da Como, con una prestazione rivedibile, passando da Madrid e Roma, altre due scoppole seppur con occasioni sprecate, ma in generale una squadra che non vince da metà settembre con l’incredibile rimonta contro l’Inter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, da Spalletti a Motta, passando per Palladino: i possibili sostituti di Tudor

