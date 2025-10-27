Nemmeno all’Olimpico si è arrestata la caduta libera della Juventus. Terza sconfitta in una settimana per i bianconeri, seconda in campionato dopo quella di Como. La vittoria manca dal 13 settembre e la classifica si è fatta deficitaria: se il campionato finisse oggi, e per fortuna di Igor Tudor non finisce a ottobre, i bianconeri sarebbero fuori da tutta l’Europa e non solo dalla Champions League che rappresenta l’obiettivo minimo obbligatorio della stagione. Contro la Lazio la prestazione della Juventus è stata un inno alla foga e alla confusione. Il tecnico croato l’ha cambiata e rivoltata come un calzino più volte cercando di estrarre qualcosa per riparare al danno del gol regalato a Basic in avvio per una giocata sciagurata di David, simbolo di un mercato che non sta dando nulla pur essendo costato tanto. 🔗 Leggi su Panorama.it

Juve, crisi senza fine: il confronto (perdente) tra Tudor e Thiago Motta