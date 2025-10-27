Juve crisi senza fine | il confronto perdente tra Tudor e Thiago Motta
Nemmeno all’Olimpico si è arrestata la caduta libera della Juventus. Terza sconfitta in una settimana per i bianconeri, seconda in campionato dopo quella di Como. La vittoria manca dal 13 settembre e la classifica si è fatta deficitaria: se il campionato finisse oggi, e per fortuna di Igor Tudor non finisce a ottobre, i bianconeri sarebbero fuori da tutta l’Europa e non solo dalla Champions League che rappresenta l’obiettivo minimo obbligatorio della stagione. Contro la Lazio la prestazione della Juventus è stata un inno alla foga e alla confusione. Il tecnico croato l’ha cambiata e rivoltata come un calzino più volte cercando di estrarre qualcosa per riparare al danno del gol regalato a Basic in avvio per una giocata sciagurata di David, simbolo di un mercato che non sta dando nulla pur essendo costato tanto. 🔗 Leggi su Panorama.it
Scopri altri approfondimenti
$Juve, è crisi totale. $Sarri, tre punti di platino: decide $Basic, festa $Lazio - X Vai su X
Archiviare il passo falso contro la Juve Stabia e riprendere da dove si era lasciato. Questo l’obiettivo dei lupi, che si troveranno di fronte una squadra in crisi, con un tecnico chiamato a salvare la panchina. Fischio d’inizio alle 15:00: Biancolino dovrebbe optare - facebook.com Vai su Facebook
Juve, crisi senza fine: il confronto (perdente) tra Tudor e Thiago Motta - Tudor sempre sul filo sta andando peggio anche di Thiago Motta nella scorsa stagione. Riporta panorama.it
Crisi senza fine per la Juventus: Tudor è ormai solo - La sconfitta con la Lazio è l’ennesima prova di un crollo che non è più solo tecnico ma ... thesocialpost.it scrive
Juventus, crisi senza fine: Tudor verso l’esonero, Spalletti in pole - La Juventus crolla contro la Lazio: ottava gara senza vittorie e Tudor vicino all’esonero. Lo riporta europacalcio.it