Juve comunicato l’esonero a Tudor | svelato il nome del sostituto

Per Igor Tudor finisce qui la parentesi bianconera. L’1-0 subito in casa della Lazio è costato caro all’ex allenatore del Marsigila. La sconfitta contro la Lazio di Maurizio Sarri ha pesato come un macigno sulle spalle di Igor Tudor. Troppi risultati negativi, susseguiti a una serie infinta di pareggi e conditi da un’identità di squadra praticamente inesistente: questo il motivo dietro la decisione, non ancora ufficiale, di allontanare il tecnico dalla Cortinassa. La dirigenza ha già comunicato la decisione dell’esonero all’ex Lazio e, almeno per ora, a sostituirlo sarà un profilo interno alla società. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Juve, comunicato l’esonero a Tudor: svelato il nome del sostituto

Approfondisci con queste news

Presentata l'offerta formativa allo #JuventusMuseum Il comunicato con tutti i dettagli - facebook.com Vai su Facebook

Nota del Club | Juventus-Parma, Juventus applica il "Gradimento" - X Vai su X

Calcio, la Juventus ha deciso l'esonero di Tudor - La sconfitta con la Lazio all'Olimpico è stata fatale per l'allenatore della Juventus Igor Tudor. Lo riporta iltempo.it

Sprofondo Juve, Igor Tudor esonerato - La società bianconera ha deciso di esonerare il tecnico e lo ha comunicato al diretto interessato. Segnala huffingtonpost.it

Igor Tudor esonerato, la Juventus dice basta e cerca un nuovo tecnico - Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus, manca ancora l'ufficialità ma secondo fonti ben informate è già stato comunicato al tecnico. Da sport.quotidiano.net