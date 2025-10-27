Juric | L' Atalanta ha 8 punti in meno del dovuto Tudor? So quanto ci tenesse
Alla vigilia della sfida col Milan, il tecnico della Dea predica ottimismo: "Per Scamacca e Lookman ci vuole pazienza per averli al top. Sono convinto che faremo una grande partita". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Atalanta, Juric: "Milan tosto. Contro il Pisa ha pareggiato all'ultimo...a volte serve anche fortuna"
Atalanta-Slavia Praga, Juric: "Creiamo tanto ma non realizziamo, restiamo positivi"
Ivan Juric ascolta lo sfogo di Carnesecchi e lo zittisce: “Ha sbagliato tutto, parli di meno” - Atalanta non ha nascosto il disappunto per le dichiarazioni del suo portiere Carnesecchi ... Si legge su fanpage.it
Atalanta, Juric durissimo contro Carnesecchi: come Gasperini con Lookman e Zaniolo - Tensione in casa Atalanta: Ivan Juric replica duramente a Marco Carnesecchi dopo il pareggio per 1- Segnala sport.virgilio.it
Juric 'mi dispiace per Tudor, Juve la sua vita' - Milan, Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, commenta così l'esonero dalla Juventus di Igor Tudor. Lo riporta sport.quotidiano.net