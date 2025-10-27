Juric | L' Atalanta ha 8 punti in meno del dovuto Tudor? So quanto ci tenesse

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia della sfida col Milan, il tecnico della Dea predica ottimismo: "Per Scamacca e Lookman ci vuole pazienza per averli al top. Sono convinto che faremo una grande partita". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juric: "L'Atalanta ha 8 punti in meno del dovuto. Tudor? So quanto ci tenesse..."

