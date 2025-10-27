Juric commenta così l’esonero di Tudor | Era un uomo da Juve sono cose che capitano nel nostro lavoro

Juric commenta così l’esonero di Tudor: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta dopo la scelta della Juve. Il terremoto che ha scosso la Juventus, culminato con l’esonero di Igor Tudor, sta facendo discutere tutto il mondo del calcio italiano. La crisi nera dei bianconeri, arrivata a otto partite consecutive senza vittorie (tre sconfitte di fila), ha portato la dirigenza a un cambio drastico, affidando la squadra al traghettatore Massimo Brambilla. Sulla vicenda è intervenuto anche l’allenatore dell’Atalanta, Ivan Juric, che conosce bene il tecnico croato e che ha voluto esprimergli la sua solidarietà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

