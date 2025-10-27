Juric Ci manca un po' di brillantezza Milan squadra equilibrata
Il tecnico dell'Atalanta: "Con Carnesecchi tutto chiarito, Lookman è ok, dispiace per Tudor". BERGAMO - "Il Milan è già la squadra di Allegri: concentrata, sul pezzo, equilibrata, capace di sfruttare le qualità dei giocatori e di contenere gli avversari". Così Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta, alla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
