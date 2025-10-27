Juric attacca | Stiamo ancora pagando la vicenda Lookman

Inter News 24 Le parole di Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, sulla situazione di Lookman dopo l’interesse estivo dell’Inter. Tutti i dettagli in merito. Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilai di Milan Atalanta, tornando sul caso Lookman. TUDOR – “Mi dispiace per Tudor perché era mister con il dna da Juve: purtroppo fa parte del nostro lavoro. Noi quando ci sono dei momenti dove giochi bene, crei tanti, ma non riesci a vincere, occorre lucidi e migliorare sotto tutti i punti di vista”. CARNESECCHI – “Tutto chiarito? Assolutamente sì. Sono molto soddisfatto di quello che sta facendo, poi è chiaro che le parole dette a caldo si possono prendere in un certo modo: come modo è stato sbagliato, per quanto non lo abbia detto con malizia, ma ora conta ripartire e fare bene”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Juric attacca: «Stiamo ancora pagando la vicenda Lookman»

? $Atalanta, $Juric attacca $Carnesecchi: "Deve pensare a parare e parlare meno" $ASRoma - X Vai su X

Carnesecchi vuota il sacco! Atalanta Bergamasca Calcio Lega Serie A U.S. Cremonese #cremoneseatalanta #nicola #juric #atalantabc #cremonese #malo #mauriziolorenzi Novastadio Telenova - facebook.com Vai su Facebook

Atalanta-Milan, Juric: «Paghiamo i problemi dell'estate e le emozioni contro lo Slavia. Contento di Kristovic, Kossounou andrà su Leao - I tecnico prepara la partita di domani e fa il punto sulla pareggite: «Allegri contento per un punto a Pisa, noi in depressione» ... Secondo bergamo.corriere.it

Juric sferza l’ambiente: “Allegri intelligente, lui non si lamenta di un pareggio come noi” - Allegri è intelligente, non siamo al suo livello evidentemente: col Pisa ha fatto due a due nel recupero è ha ... Lo riporta calcioatalanta.it

Atalanta, Juric: "Mi spiace per Tudor: la Juve era la sua vita. Kossounou può giocare dall'inizio, a Lookman manca brillantezza" - La sua Atalanta viene da sei pareggi in otto partite e non vince dal 21 settembre scorso in campionato. Si legge su msn.com