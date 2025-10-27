Junts per Catalunya interrompe l’accordo di governo con Sanchez Incertezza per l’esecutivo di Madrid

La decisione era nell’aria, e mette a rischio la stabilità parlamentare del governo fino alla fine naturale della legislatura, nel 2027, peraltro senza che sia stata ancora approvato il documento di Bilancio dello Stato. Il direttivo del partito catalanista Junts per Catalunya, presieduto da Carles Puigdemont, riunito oggi a Perpignan, ha deciso all’unanimità di interrompere l’accordo di governo siglato due anni fa a Bruxelles per la fiducia al premier Pedro Sanchez. Lo hanno annunciato fonti di Junts, riprese dai media iberici, fra i quali l’emittente pubblica Tve, al termine della riunione, a cui hanno partecipato una cinquantina di componenti dell’organo di direzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

