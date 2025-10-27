Jungle | la spiegazione del finale del film

Cinefilos.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jungle, del 2017, è più di un thriller di sopravvivenza: è una straziante discesa nelle ultime riserve della mente quando l’esplorazione si trasforma in un incubo. Racconta cosa succede quando la fiducia viene tradita, quando la natura selvaggia non è solo uno sfondo ma una forza viva e vigile, sia unica compagna che nemica mortale. Basato sulla vera esperienza dell’avventuriero israeliano Yossi Ghinsberg (interpretato da Daniel Radcliffe ), il film si muove sul filo del rasoio tra rivelazione e follia. Nella giungla, non è solo il tuo corpo a essere spinto al limite, ma anche il tuo senso della realtà. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

jungle spiegazione finale film“Jungle” è ispirato a una storia vera? Come finisce e dove è stato girato - Scopri se "Jungle" è basato su una storia vera, il significato del finale del film e le spettacolari location dove è stato girato. Segnala tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Jungle Spiegazione Finale Film