Jungle | la spiegazione del finale del film

Jungle, del 2017, è più di un thriller di sopravvivenza: è una straziante discesa nelle ultime riserve della mente quando l’esplorazione si trasforma in un incubo. Racconta cosa succede quando la fiducia viene tradita, quando la natura selvaggia non è solo uno sfondo ma una forza viva e vigile, sia unica compagna che nemica mortale. Basato sulla vera esperienza dell’avventuriero israeliano Yossi Ghinsberg (interpretato da Daniel Radcliffe ), il film si muove sul filo del rasoio tra rivelazione e follia. Nella giungla, non è solo il tuo corpo a essere spinto al limite, ma anche il tuo senso della realtà. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Hai il coraggio di entrare nella giungla di ? The Jungle Food & Park Ascoli ti aspetta venerdì 31 ottobre per una serata da ! Tutte le info cliccando sul link al primo commento #halloween2025 #halloweenascolipiceno #th - facebook.com Vai su Facebook

“Jungle” è ispirato a una storia vera? Come finisce e dove è stato girato - Scopri se "Jungle" è basato su una storia vera, il significato del finale del film e le spettacolari location dove è stato girato. Segnala tag24.it