June Lockhart luce gentile tra Lassie e le stelle | l’addio a 100 anni
Ci fermiamo un istante e respiriamo. Perché certe vite, quando si chiudono, ci chiamano a ricordare senza fretta. June Lockhart si è spenta a 100 anni nella sua casa di Santa Monica, per cause naturali. Un addio che ci tocca da vicino: per generazioni è stata la madre che accoglie, l’intelligenza quieta che mette ordine, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Il 23 ottobre è morta June Lockhart, che aveva compiuto il 25 giugno cent'anni. Il nome di June non è molto conosciuto, anche se è una delle ultime attrici della Golden Age. Ha debuttato da bambina nella versione del 1938 di "A Christmas Carol"