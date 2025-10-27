Ci fermiamo un istante e respiriamo. Perché certe vite, quando si chiudono, ci chiamano a ricordare senza fretta. June Lockhart si è spenta a 100 anni nella sua casa di Santa Monica, per cause naturali. Un addio che ci tocca da vicino: per generazioni è stata la madre che accoglie, l’intelligenza quieta che mette ordine, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - June Lockhart, luce gentile tra Lassie e le stelle: l’addio a 100 anni