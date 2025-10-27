Julia Simon la biathleta cleptomane? Conto in banca a 6 cifre ma tante compagne di squadra lamentano sparizioni

Il futuro sportivo di Julia Simon verrà deciso il prima possibile, poiché la Federazione Francese di Sci (FFS) ha indetto una riunione per la giornata odierna allo scopo di discutere eventuali sanzioni nei confronti della biathleta, la cui vicenda legale è giunta a conclusione la scorsa settimana. La ventinovenne transalpina, finita a processo per aver effettuato acquisti con una carta di credito non sua, bensì della compagna di squadra Justine Braisaz-Bouchet, ha ammesso le proprie colpe ed è stata condannata a 3 mesi di carcere (sospesi con la connazionale) e 15.000 euro di multa. Questo quanto sentenziato dalla giustizia francese, ma ora si apre il fronte disciplinare interno.

