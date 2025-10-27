Jolanda Renga e il ricatto sulle foto intime la denuncia alle Iene | Mi hanno denudata ma la dignità non l’ho mai persa – Il video

«Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure a tua madre che se non riceverò 10mila dollari ti rovinerò la vita ». Il messaggio arriva sul telefono di Jolanda Renga, figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, interrompe un pomeriggio del tutto normale che la 21enne stava trascorrendo tra amiche e famiglia. «Alle 18 ridevo con le mie amiche, alle 18.30 mangiavamo un gelato. Alle 18.45 salutavo papà al telefono e auguravo a mamma in bocca al lupo prima che salisse sul palco. Alle 19.06 il messaggio», ha raccontato la giovane in un monologo affidato a Le Iene su Italia Uno. La denuncia alle Iene: «Il colpevole voleva annientarmi la vita». 🔗 Leggi su Open.online

