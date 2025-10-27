Jolanda figlia di Ambra e Francesco Renga | Ricatto di 10mila euro per foto di nudo che non esistevano

Jolanda Renga ha rotto il silenzio sul ricatto ricevuto via messaggio: "Pubblicherò le tue foto nuda se tua madre Ambra Angiolini non mi pagherà 10mila euro". La 21enne, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha denunciato l'accaduto e lanciato un appello: "Mi sono sentita nuda anche se le foto non c'erano. A chi si è sentita come me, rompi il silenzio e denuncia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

