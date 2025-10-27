John Elkann è intervenuto per esonerare Tudor che ha pagato i troppi alibi creati Gazzetta

Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus, complici i risultati non soddisfacenti della squadra e gli alibi creati, che hanno fatto storcere il naso alla società. Una lunga notte di riflessione dopo la sconfitta contro la Lazio rimediata ieri per 1-0. Il retroscena sull’esonero di Tudor. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport: Una notte di riflessione. Poi, la svolta: l’avventura di Igor Tudor sulla panchina bianconera si chiude poche ore dopo la sconfitta dell’Olimpico. Il tecnico croato paga quella che si è trasformata in una confusione tattica e di ruoli sempre più evidente. Ma l’allenatore di Spalato ha visto precipitare la sua posizione anche per colpa di una lunga serie di riflessioni che hanno avuto, agli occhi della società, l’effetto delle ricerca continua di alibi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

