Jennifer' s Body Megan Fox | Ero piena di rabbia per come mi trattava l' industria

La star di Jennifer's Body e Transformers ha ricordato ciò che provò in passato per il trattamento ricevuto dal mondo del cinema a Hollywood. Nel corso di una serata evento con proiezione speciale di Jennifer's Body tenutasi a Los Angeles, Megan Fox è tornata a parlare della sua salute mentale nel periodo in cui era impegnata a lavorare al film. All'epoca, Fox era appena diventata una star internazionale grazie al successo di Transformers di un paio di anni prima e ha confessato di aver vissuto un periodo particolarmente complicato. Il trattamento subito a Hollywood da Megan Fox All'epoca, Megan Fox covava una rabbia profonda per il modo in cui veniva trattata dall'industria e dai paparazzi: "Non so se mi darei dei consigli" ha detto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jennifer's Body, Megan Fox: "Ero piena di rabbia per come mi trattava l'industria"

