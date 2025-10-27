Jennifer' s Body Megan Fox | Ero piena di rabbia per come mi trattava l' industria

Movieplayer.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La star di Jennifer's Body e Transformers ha ricordato ciò che provò in passato per il trattamento ricevuto dal mondo del cinema a Hollywood. Nel corso di una serata evento con proiezione speciale di Jennifer's Body tenutasi a Los Angeles, Megan Fox è tornata a parlare della sua salute mentale nel periodo in cui era impegnata a lavorare al film. All'epoca, Fox era appena diventata una star internazionale grazie al successo di Transformers di un paio di anni prima e ha confessato di aver vissuto un periodo particolarmente complicato. Il trattamento subito a Hollywood da Megan Fox All'epoca, Megan Fox covava una rabbia profonda per il modo in cui veniva trattata dall'industria e dai paparazzi: "Non so se mi darei dei consigli" ha detto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

jennifer s body megan fox ero piena di rabbia per come mi trattava l industria

© Movieplayer.it - Jennifer's Body, Megan Fox: "Ero piena di rabbia per come mi trattava l'industria"

News recenti che potrebbero piacerti

Jennifer's Body, Megan Fox: "Ero piena di rabbia per come mi trattava l'industria" - La star di Jennifer's Body e Transformers ha ricordato ciò che provò in passato per il trattamento ricevuto dal mondo del cinema a Hollywood. movieplayer.it scrive

jennifer s body meganMegan Fox, dea dark hollywoodiana alla proiezione di Jennifer’s Body: un omaggio al suo mito - Sedici anni dopo il film che l’ha resa un’icona, Megan Fox brilla come una vera dea dark: corsetto “bloody”, sguardo magnetico e fascino senza tempo ... dilei.it scrive

jennifer s body meganMegan Fox torna in pubblico dopo mesi di latitanza: «Mi sono sentita persa». La nascita di Saga Blade e la rottura da Machine Gun Kelly - A sette mesi dalla nascita della figlia Saga Blade, il 25 ottobre 2025, Megan Fox è tornata ad apparire in pubblico. Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Jennifer S Body Megan