A New York si respira già aria di Halloween, ma nessuno avrebbe immaginato di trovare Jennifer Lawrence, una delle attrici più amate e ironiche di Hollywood, a spingere un passeggino per le strade del West Village con un enorme cappello da strega in testa. Un look che sembra uscito da una commedia romantica più che da un horror, ma che incarna alla perfezione la sua cifra: spontanea, disarmante e con quella leggerezza che da sempre la contraddistingue. L’attrice premio Oscar, 35 anni, è stata avvistata nel weekend passeggiando con la famiglia per le vie di Manhattan, tra un caffè take-away e qualche chiacchiera con gli amici. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jennifer Lawrence, travestimento di Halloween improvvisato a New York