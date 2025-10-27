Jebreal | Uno scandalo il membro del Garante della privacy nella sede di FdI multa a Report oscena

“Vi supplico, se non viene fermato a Gaza il genocidio, sarà portato avanti nella Cisgiordania occupata, fermiamolo ora”. Termina così il suo intervento, Rula Jebreal, alla Camera dei deputati, dove è stato presentato il suo ultimo libro, Genocidio. Parola, per molti versi avversata e contrastata in molta dell’informazione italiana. Jebreal parla anche del film No other land di cui la Rai ha più volte rinviato la data di messa in onda. “Una vergogna. Invito La7 o Mediaset a trasmetterlo. Faccio un appello ai figli di Berlusconi, Marina e Piersilvio, prendano questo film e lo facciano vedere perché in questo momento Mediaset è molto più libera della Rai”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

