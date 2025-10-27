Jebreal su Ranucci | eroe nazionale Poi il paragone con Gaza
Il ritorno tanto atteso di "Report" ieri, in prima serata su Rai3, è stato caratterizzato da un ottimo risultato in termini di ascolti televisivi (ha sfiorato il 10% di share): complice - inutile negarlo - anche dell'onda lunga di solidarietà (e anche di polemiche) che hanno segnato le varie reazioni al terribile attentato sotto casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, nella notte tra il 16 e 17 ottobre, e la conseguente aspettativa su che cosa il conduttore del servizio pubblico avrebbe comunicato nell'apertura "solenne" di puntata. Tuttavia le molteplici discussioni sulla libertà di stampa in Italia, che proseguono ormai incessantemente da dieci giorni, non cennano a terminare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
