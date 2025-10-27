Javier Milei trionfa alle legislative | l’Argentina vira ancora a destra

Era atteso come un referendum sul suo governo, ma si è trasformato in un plebiscito. Le elezioni legislative di metà mandato in Argentina segnano una netta vittoria per il partito La Libertad Avanza (LLA) del presidente Javier Milei, che consolida la propria posizione in Parlamento e ottiene un mandato rafforzato per proseguire la politica di tagli radicali allo Stato sociale. L’affluenza si è fermata al 67,85%, il livello più basso dal ritorno della democrazia nel 1983. Nonostante i sondaggi preannunciassero un testa a testa, LLA ha conquistato il 40,84% dei voti a livello nazionale, superando la coalizione di sinistra Fuerza Patria (FP), ferma al 24,50%. 🔗 Leggi su Panorama.it

