Il presidente dell’Argentina Javier Milei ha vinto le elezioni di medio termine con più del 40% dei voti nazionali. Una conferma per il mandato, secondo il presidente, per «proseguire sulla strada riformista». Le elezioni legislative di metà mandato in Argentina segnano una netta vittoria per il partito La Libertad Avanza (LLA) di Milei, che consolida una presa politica fin qui traballante in Parlamento e gli fornisce un mandato rafforzato per continuare la sua scommessa di tagli radicali allo Stato sociale. L’affluenza al voto si è fermata al 67,85%, al minimo storico dal ritorno alla democrazia nel 1983. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Javier Milei stravince le elezioni mid-term in Argentina