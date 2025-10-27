Jannik Sinner trionfa a Vienna e sorprende tutti | E ora devo dire…

Jannik Sinner ha conquistato il titolo all'Erste Bank Open di Vienna 2025, superando in finale Alexander Zverev in tre set (3-6, 6-3, 7-5). Una vittoria che conferma l'eccellente momento del tennista azzurro, capace di ribaltare un match complesso e di alzare per la seconda volta il trofeo austriaco. Ma, durante la cerimonia di premiazione, l'attenzione del pubblico non è stata catturata solo dal risultato sportivo. Tra gli spalti, accanto ai familiari e ai membri dello staff, c'era una presenza che ha suscitato molta curiosità. Mentre Sinner riceveva il trofeo, il suo sguardo si è più volte rivolto verso una ragazza in tribuna, visibilmente emozionata.

