Jannik Sinner romantica è Vienna | le parole per la fidanzata Laila Hasanovic dopo il trionfo
Jannik Sinner è notoriamente riservatissimo, ma l’amore, come si dice, può tutto, e così il campione di tennis si è ritrovato a ringraziare pubblicamente la fidanzata Laila Hasanovic al termine della vittoria al torneo Atp di Vienna contro Alexander Zverev. Sinner a Vienna ringrazia la fidanzata e la famiglia. Oltre a ringraziare il suo team, Jannik Sinner si è infatti rivolto al pubblico e ha citato « la mia famiglia e la mia fidanzata », anche lei presente insieme a papà Hanspeter e mamma Siglinde. La modella danese 25enne, d’altronde, negli ultimi mesi ha seguito dal vivo molti tornei del tennista, ma a Vienna è comparsa per la prima volta nel suo angolo. 🔗 Leggi su Amica.it
