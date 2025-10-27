Jannik Sinner risponde al TG1 sulla rinuncia in Coppa Davis | Ognuno vede il tennis in modo diverso critiche e complimenti ci saranno sempre

Una vittoria sofferta e significativa quella di Jannik Sinner ieri nell’ ATP500 di Vienna. Il n.2 del mondo ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev (n.3 ATP) col punteggio di 3-6, 6-3, 7-5 dopo due ore e 28 minuti di gioco. Un match nel quale Jannik, pur avendo qualche problema fisico (crampi), è riuscito a trovare le soluzioni e a far valere la miglior attitudine a giocare i punti importanti. Per Sinner, quindi, è arrivato il 22° titolo ATP della carriera, il quarto di questa stagione, portando a 21 i successi consecutivi a livello indor nel massimo circuito internazionale. “ Vuol dire tanto aver vinto qui a Vienna “, le sue prime parole nell’ intervista concessa ieri sera al TG1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner risponde al TG1 sulla rinuncia in Coppa Davis: “Ognuno vede il tennis in modo diverso, critiche e complimenti ci saranno sempre”

