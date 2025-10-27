Jannik Sinner l' arma per tornare numero 1 | il video che spiega tutto

Da Melbourne a Vienna, 273 giorni dopo, il finale è lo stesso: Jannik Sinner batte Alexander Zverev e alza il trofeo. Due città, stessa superficie ma mondi diversi, stesso verdetto: la crescita di un campione che sa adattarsi, gestire e dominare. Il dato tecnico più impressionante arriva dal servizio. Sinner ha chiuso con il 68% di prime palle in campo, ma con picchi del 75% nel secondo set e del 71% nel terzo, quelli vinti. Nell’ultima parte del match è stato semplicemente ingiocabile: 8 ace solo nel set decisivo, molti arrivati nei momenti in cui più contava, soprattutto negli ultimi due turni di servizio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

