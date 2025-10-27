Jannik Sinner ha festeggiato ieri il successo nell’ATP500 di Vienna, sconfiggendo in finale il tedesco Alexander Zverev (n.3 del ranking). Un’affermazione di peso per Jannik, in una settimana nella quale il suo nome è finito sulla bocca di tutti per la decisione di rinunciare alle Finali di Coppa Davis. Una scelta che ha fatto discutere, andando a dividere l’opinione pubblica. Sinner, da una parte dei commentatori, è stato accusato di tener poco all’Italia. Un concetto rafforzato dall’aver saltato le Olimpiadi e la Coppa Davis più volte, non essere andato all’incontro col presidente della Repubblica Sergio Mattarella quest’anno (per la vittoria in Coppa Davis del 2024) e dal risiedere a Montecarlo per le agevolazioni fiscali che ci sono. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner è un motore economico e reputazionale per l’Italia: una risposta indiretta alla vicenda ‘Montecarlo’