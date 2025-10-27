Jannik Sinner è un motore economico e reputazionale per l’Italia | una risposta indiretta alla vicenda ‘Montecarlo’
Jannik Sinner ha festeggiato ieri il successo nell’ATP500 di Vienna, sconfiggendo in finale il tedesco Alexander Zverev (n.3 del ranking). Un’affermazione di peso per Jannik, in una settimana nella quale il suo nome è finito sulla bocca di tutti per la decisione di rinunciare alle Finali di Coppa Davis. Una scelta che ha fatto discutere, andando a dividere l’opinione pubblica. Sinner, da una parte dei commentatori, è stato accusato di tener poco all’Italia. Un concetto rafforzato dall’aver saltato le Olimpiadi e la Coppa Davis più volte, non essere andato all’incontro col presidente della Repubblica Sergio Mattarella quest’anno (per la vittoria in Coppa Davis del 2024) e dal risiedere a Montecarlo per le agevolazioni fiscali che ci sono. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Sinner, i dubbi di Bertolucci: «Djokovic ha un fisico naturale mentre Jannik no» - facebook.com Vai su Facebook
Jannik $Sinner re di Vienna ringrazia famiglia e fidanzata. “Le critiche? Come i complimenti, ci sono e ci saranno sempre. Ognuno vede il $tennis a modo suo”. $Tg1 Marco Franzelli - X Vai su X
Jannik Sinner è un motore economico e reputazionale per l’Italia: una risposta indiretta alla vicenda ‘Montecarlo’ - Jannik Sinner ha festeggiato ieri il successo nell'ATP500 di Vienna, sconfiggendo in finale il tedesco Alexander Zverev (n. Secondo oasport.it
Sinner-Cilic 6-2 6-2, Jannik al secondo turno a Pechino, affronterà Atmane - Sinner si mette avanti, vento in poppa per la partita d'esordio di Jannik che mantiene la battuta successivamente e si porta ... Si legge su fanpage.it
Sinner-Maroszan 6-1 7-5: Jannik in semifinale a Pechino, affronterà de Minaur - Tra circa un'ora Jannik Sinner e Fabian Maroszan scenderanno in campo per i quarti del torneo ATP di Pechino. fanpage.it scrive