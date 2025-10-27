Jannik Sinner è corsa contro il tempo | oggi primo allenamento a Parigi ricordando Wimbledon…

Una vera e proprio corsa contro il tempo. È scattata alle ore 18.00 di oggi l’operazione “Parigi” per Jannik Sinner. Il n.2 del mondo, reduce dal successo nell’ATP500 di Vienna, non ha potuto godersi il successo coi suoi cari e i propri amici, dovendo subito rivolgere lo sguardo al Masters1000 francese, che da quest’anno si terrà nella Paris La Défense Arena. L’azzurro farà il proprio esordio mercoledì contro il belga Zizou Bergs e quindi ogni secondo è prezioso per comprendere i campi e adattarsi nel più breve tempo possibile. Sinner è arrivato, scortato da Darren Cahill, sorridente e voglioso di scambiare nel suo giorno di training. 🔗 Leggi su Oasport.it

