Si arricchisce di un nuovo capitolo la polemica per l’assenza di Jannik Sinner alle Finals della Coppa Davis 2025. Bruno Vespa, che aveva pesantemente criticato il numero 2 al mondo per aver rifiutato la convocazione con un paio di post al veleno su X, è stato intercettato infatti dal programma televisivo Le Iene per spiegare meglio il suo punto di vista sulla questione e cercare di calmare le acque. “ Ma sì, forza Sinner! Solo che dovrebbe giocare la Coppa Davis. Io tifo per lui, fa un bellissimo tennis ma deve fare la Coppa Davis, questa non gliela perdono! Anche perché poi andrà a giocare un’altra esibizione (in Corea del Sud prima degli Australian Open, ndr) “, dichiara il conduttore di Porta a Porta ai microfoni dell’inviato Stefano Corti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner decide di rispondere a suo modo a Bruno Vespa: il gesto sorprendente