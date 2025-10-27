Jannik Sinner decide di rispondere a suo modo a Bruno Vespa | il gesto sorprendente
Si arricchisce di un nuovo capitolo la polemica per l’assenza di Jannik Sinner alle Finals della Coppa Davis 2025. Bruno Vespa, che aveva pesantemente criticato il numero 2 al mondo per aver rifiutato la convocazione con un paio di post al veleno su X, è stato intercettato infatti dal programma televisivo Le Iene per spiegare meglio il suo punto di vista sulla questione e cercare di calmare le acque. “ Ma sì, forza Sinner! Solo che dovrebbe giocare la Coppa Davis. Io tifo per lui, fa un bellissimo tennis ma deve fare la Coppa Davis, questa non gliela perdono! Anche perché poi andrà a giocare un’altra esibizione (in Corea del Sud prima degli Australian Open, ndr) “, dichiara il conduttore di Porta a Porta ai microfoni dell’inviato Stefano Corti. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi leggendo la fonte di Sky Sport Insider, che dice che Jannik Sinner, dopo il trionfo a Vienna, è ora a soli 840 punti da Carlos Alcaraz e può tornare numero 1 al Masters di Parigi… ECCO COSA NE PENSO IO. 1 Vienna come trampolino La vittoria di Ja - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner ringrazia tutti per il supporto tramite i canali ufficiali del torneo di Vienna! - X Vai su X
Più forte di qualsiasi polemica, Sinner supera in due set de Minaur e vola in finale a Vienna. Affronterà Zverev - Più forte delle polemiche che, negli ultimi giorni (anche da parte di chi di tennis non sa praticamente nulla), lo hanno investito da "ogni lato", Jannik Sinner vola in finale all'Atp 500 di V ... Da ildolomiti.it
Sinner, la rinuncia alla Davis scatena la bufera mediatica. Gramellini: “Si è messo in un guaio”. L’attacco della Gazzetta - La decisione di Jannik Sinner di rinunciare alla Coppa Davis scatena una buferia mediatica intorno al numero 2 del mondo: gli attacchi di Gramellin e Gazzetta ... Riporta sport.virgilio.it
LIVE Sinner-Zverev 3-6, 6-3, 7-5, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’italiano trionfa dopo un problema muscolare nel 3° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SINNER MONTEPREMI JANNIK SINNER RANKING JANNIK SINNER: PUO' TORNARE NUMERO 1 DEL ... Da oasport.it