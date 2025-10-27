Jannik Sinner batte ancora gli odiatori

Nella finale dell'Atp 500 di Vienna, oltre la rete, non c'era soltanto Sasha Zverev a contendere la coppa di uno dei tornei più ambiti dell'autunno tennistico. Un appuntamento gradito parecchio da Sinner che qui ha vinto due anni fa e, ieri, si è ripetuto piegando in tre set (3-6, 6-3, 7-5 il punteggio dopo due e mezzo di dura battaglia) il pivot tedesco che ormai non riesce più a vincere neppure una partita di rubamazzo. Dicevamo che dall'altra parte della rete c'erano anche tutti gli invidiosi, i nuovi nemici di Jannik che non gli perdonano nulla, né la residenza a Montecarlo o i 100 milioni di euro del suo patrimonio, e neppure la bellissima fidanzata danese, la modella Laila Hasanovic: figuriamoci il successo.

