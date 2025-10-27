Jannik da due anni stai sulle p | battute e risate tra Zverev e Sinner
Jannik Sinner vince a Vienna contro Zverev. Al termine del match, nell'intervista prima della premiazione, c'è stato uno scambio di battute tra il tedesco e l'azzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Jannik Sinner trionfa a Vienna! Due anni dopo il suo ultimo successo in Austria, l’azzurro scrive un’altra pagina memorabile della sua carriera vincendo il torneo di Vienna. In una finale intensa e spettacolare, Sinner ha ribaltato la partita contro Alexander - facebook.com Vai su Facebook
Zverev: “Sinner ingiocabile negli ultimi due anni. Per me è stata una buona settimana” - Nella finale del torneo ATP 500 di Vienna Jannik Sinner, offrendo l'ennesima dimostrazione di una straordinaria forza di volontà, rimonta l'eccellente ... Scrive oasport.it
Jannik torna a vincere a Vienna dopo due anni - Con lo stesso spirito con cui canticchiamo e balliamo il fortunato motivetto di Gabry Ponte in un’altra ... Riporta ilmessaggero.it
Jannik Sinner vince a Vienna e ringrazia per la prima volta la fidanzata Laila - Per la prima volta il campione ringrazia la modella danese dal palco: «Il vostro sostegno significa tanto per me». Si legge su iodonna.it