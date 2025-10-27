Jacopo Ottonello | da semifinalista di Amici a operatore ecologico La parabola del 26enne che ora torna con un progetto indipendente
Sembrava destinato al successo commerciale, oltre che di pubblico. Ma nonostante l’ottimo percorso ad Amici e progetti avviati con grandi case discografiche Jacopo Ottonello è finito a lavorare come spazzino. «Anche noi spazzini – anzi, operatori ecologici – siamo molto cool, permettiamo a tutta la comunità di vivere in un ambiente sicuro e pulito, rendendo le città vivibili e a misura d’uomo. È un lavoro come un altro, non capisco tutto questo hype», racconta a FQ Magazine. L’edizione di cui è stato semifinalista è quella del 2020, vinta da Gaia, dove però il vero protagonista è stato il Covid. 🔗 Leggi su Open.online
